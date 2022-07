Preţurile din Polonia ar urma să crească în continuare în 2023, potrivit băncii centrale Conform estimarilor bancii centrale, inflatia va atinge un nivel maxim de 18,8% in primul trimestru al anului 2023. Cele mai recente date al biroului national de statistica au aratat pentru luna iunie o inflatie de 15,5%, cea mai ridicata din ultimii 25 de ani. Daca guvernul nu va reusi sa construiasca o oferta adecvata in privinta energiei si a preturilor, din nefericire inflatia ar putea accelera in 2023”, a afirmat Litwiniuk la postul de televiziune TVN24. Guvernul de la Varsovia intentioneaza sa ofere gospodariilor un ajutor unic de 3.000 de zloti (640 de euro) pentru a ajuta la acoperirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

