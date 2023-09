Prețurile diamantelor sunt în cădere liberă într-un colț cheie al pieței Cererea de diamante la toate nivelurile a scazut dupa pandemie, in timp ce turbulențele economice lovesc cheltuielile de lux. Unul dintre cele mai populare tipuri de diamante brute din lume a intrat intr-o cadere libera a prețurilor, deoarece un numar tot mai mare de clienți aleg inele de logodna realizate din pietre cultivate in laborator. […] The post Prețurile diamantelor sunt in cadere libera intr-un colț cheie al pieței first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

