- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit pentru perioada 31 august - 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters.

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP.

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…

- Criza gazelor din Europa, mai grava. Preturile gazelor naturale din Europa sunt inca cu mult sub maximul istoric stabilit in martie. Cu toate acestea, sapati putin mai adanc si veti descoperi o perturbare mai prelungita decat au anticipat pietele imediat dupa declansarea invaziei ruse, scrie Bloomberg. …

- Masura ar fi cea mai recenta escaladare a conflictului dintre Europa si Moscova, care a scos la iveala dependenta blocului de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia si dificultatea de a gasi alternative. Faza a doua din ”etapa de alarma”, planificata atunci cand Guvernul observa un risc ridicat de…

- Preturile gazelor naturale in Europa au crescut din nou dupa ce saptamana trecuta au crescut cu 43%, deoarece reducerile abrupte ale aprovizionarii Rusiei au pus guvernele in alerta maxima pe fondul posibilitatii tot mai mari de rationalizare, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Contractele futures…