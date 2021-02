Preţurile de referinţă ale permiselor pentru carbon din UE au urcat pentru prima oară peste 40 de euro tona Contractele permiselor pentru carbon pentru decembrie 2021 din UE au crescut la un maxim de 40,12 euro tona, in timpul tranzactiilor. Preturile au scazut ulterior la un nivel de aproape 39 de euro tona. Nivelul record al preturilor a fost determinat probabil de speculatori, intre care unele fonduri de hedging si cu un posibil sprijin din partea companiilor de utilitati, pe fondul temperaturilor scazute, considera traderii si analistii. Vremea rece a marit cererea pentru electricitate si agent termic, majorand productia la centralele poluatoare, ceea ce a dus la cresterea cererii de permise pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

