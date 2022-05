Stiri pe aceeasi tema

- Japonia condamna amenintarile Rusiei care a precizat ca va veni cu contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse de Tokyo impotriva Moscovei. „Orice contramasuri rusesti impotriva Japoniei ar fi inacceptabile”, a declarat secretarul sef al cabinetului japonez, Hirokazu Matsuno.

- Japonia condamna amenințarile Rusiei ca va veni cu contramasuri ca raspuns la sancțiunile impuse Moscovei de catre Tokyo. "Orice contramasuri rusești impotriva Japoniei ar fi inacceptabile", a declarat secretarul șef al cabinetului japonez, Hirokazu Matsuno, citat de CNN.

- Toyota, care in 2021 a devansat General Motors ca producatorul de automobile cu cele mai mari vanzari din Statele Unite, a depasit compania americana in primul trimestru ca urmare a cererii crescute pentru vehiculele sale hibride si electrice Lexus. Hyundai Motor si Kia Motors, din Coreea de Sud, si…

- Japonia va interzice, incepand cu data de 5 aprilie, exporturile de automobile si alte produse de lux in Rusia, ultima reactie a autoritatilor de la Tokyo la invadarea Ucrainei, a anuntat marti Ministerul Comertului.

- Cotațiile acțiunilor la bursele din Asia s-au prabușit, dupa incendiul de la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, in urma bombardamentului rusesc, transmite BBC.Bursele din Tokyo și Hong Kong s-au confruntat cu cele mai mari scaderi, indicele Nikkei, de referința in Japonia, inregistrand…

- Manifestatii de solidaritate cu Ucraina si impotriva invaziei ruse, marsuri cu torte sau simple defilari, se multiplica in lume, din Argentina si pana in Georgia, Japonia, de la Tokyo la Taipei, Curitiba, in Brazilia, New York si Washington, relateaza AFP.

- Cabinetul de miniștri a aprobat numirea a patru ambasadori prin cumul în alte state. O secretara de stat de la Ministerul Finanțelor și-a dat demisia, iar o funcționara a fost numita în fotoliul de secretara adjuncta a Executivului, potrivit agora.md. Astfel, în cadrul…

- Coreea de Nord este „in faza de provocare” cu testele sale recente de rachete balistice, a afirmat secretarul de stat american Antony Blinken. Antony Blinken si ministrii de externe sud-coreean Chung Eui-yong si japonez Hayashi Yoshimasa si-au reafirmat unitatea in fata amenintarii nord-coreene in timpul…