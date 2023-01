Preţurile de consum din SUA au scăzut în decembrie cu 0,1%, indicând încetinirea inflaţiei Indicele preturilor de consum (IPC), care masoara costul unui cos larg de bunuri si servicii, a scazut luna trecuta cu 0,1%, in conformitate cu estimarea Dow Jones. Aceasta a echivalat cu cea mai mare scadere de la o luna la o luna din aprilie 2020, cand o mare parte din tara era in izolare pentru a combate Covid. IPC general a crescut totusi cu 6,5% fata de un an in urma, evidentiind povara persistenta pe care cresterea costului vietii o exercita asupra gospodariilor din SUA. Cu toate acestea, aceasta a fost cea mai mica crestere anuala din octombrie 2021. Excluzand preturile volatile ale alimentelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

