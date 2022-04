Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile BNR in ceea ce priveste indicele inflatiei au fost date peste cap de actuala criza economica. Astfel, in luna martie inflatia a ajuns la 10,2%. Preturile de consum au crescut cu 1,9% comparativ cu luna februarie 2022, iar fața de decembrie 2021 creșterea este de 4%. Rata medie a preturilor…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie la 8,5- comparativ cu februarie 2021, cresterea din cea de-a doua luna a acestui fiind determinata in principal de scumpirea marfurilor alimentare si a serviciilor, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum au…

- Excluzand costurile volatile ale gazelor naturale si alimentelor, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 6%, comparativ cu o estimare de 5,9%. Inflatia de baza a crescut astfel la cel mai ridicat nivel din august 1982. Ratele lunare ale IPC au fost, de asemenea, mai ridicate decat se asteptau…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 a urcat la 8,2%, comparativ cu luna decembrie 2020, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit in decembrie 2021 fata de decembrie 2020 cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile…

