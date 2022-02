Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a continuat sa accelereze în ianuarie în Statele Unite, ajungând la 7,5% pe parcursul unui an, cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani și mai mult decât se aștepta, dar creșterea prețurilor ramâne totuși stabila pe o luna, potrivit AFP.Începând…

- Inflația a depașit recordul anului in decembrie și a ajuns la peste 8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Inflația a crescut și in luna decembrie, in pofida intervențiilor Bancii Naționale de urcare a dobanzii cheie și a ajuns la 8,19%, un nivel record in Romania ultimilor…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 a urcat la 8,2%, comparativ cu luna decembrie 2020, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit in decembrie 2021 fata de decembrie 2020 cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile…

- "Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) fata de precedentele 12…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Excluzand preturile volatile ale alimentelor si energiei, indicele preturilor de consum a urcat cu 0,5% fata de luna octombrie si cu 4,9% fata de intervalul similar al anului 2020, crestere care este la rindul ei cea mai mare dupa jumatatea anului 1991. Dow Jones estima o crestere de 6,7% pentru indicele…

- Indicele preturilor de consum din Rusia a crescut cu 8,4% in noiembrie, in termeni anuali, atingand cel mari ridicat nivel de la inceputul anului 2016, amplificand presiunea asupra bancii centrale de a mari din nou dobanzile, potrivit datelor publicate miercuri, transmite Reuters, citat de news.ro…