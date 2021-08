Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proteste au loc in cateva orase afgane, joi, cand este marcata implinirea a 102 ani de independenta a Afganistanului. Oamenii au venit cu steagurile nationale, sfidand talibanii, iar in orasul estic Asadabad au fost raportate cateva decese, noteaza news.ro. Intr-o inregistrare video…

- Mii de oameni au luat cu asalt luni, 16 august, aeroportul din capitala Afganistanului, Kabul, in incercarea disperata de a prinde un loc intr-o aeronava care sa ii scoata din țara. O fotografie dintr-un avion american a facut insa inconjurul planetei. Sute de afgani, stand pur și simplu pe jos, unii…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Ministerul Afacerilor Externe din Tadjikistan a anuntat luni ca fostul presedinte al Afganistanului, Ashraf Ghani, care si-a parasit duminica tara la bordul unui avion, nu se afla pe teritoriul tadjik, transmite EFE, conform AGERPRES. ''Avionul domnului Ashraf Ghani nu a intrat in spatiul aerian…

- Ca efect imediat al intrarii talibanilor in capitala Afganistanului, Kabul, mii de afgani au facut cozi in fata bancilor si a ambasadelor straine pentru a-si retrage economiile si pentru a cere viza de plecare din tara.

- Un locuitor din capitala Afganistanului a relatat, pentru publicația The Guardian , care este atmosfera pe strazile din Kabul, dupa ce talibanii au au intrat in oraș , dar și ce temeri au oamenii. „Situația este groaznica”, spune el. Publicam mai jos traducerea integrala cu marturia lui „Oamenii se…

- Salima Mazari sta dezinvolta pe scaunul din fața al camionetei în timp ce ruleaza printr-un district din nordul Afganistanului și cânta un cântec popular care se amplifica la difuzorul de pe plafonul mașinii, potrivit AFP.În aceasta țara foarte patriarhala și conservatoare,…