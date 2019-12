Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020. Aceasta reducere in privinta carburantilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020. Aceasta reducere in privinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei. Legea prevede prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea ce prevede reducerea varstei standard de pensionare pentru persoanele care lucreaza in condiții deosebite. Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea in munca, de patru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite. Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea in munca,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Legea permite ca examenul de rezidentiat sa se desfasoare in acest an pe 8 decembrie, stabilind…

- Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea prin care este eliminata ștampila din administrația publica. Actul normativ prevede ca instituțiile administrației publice nu vor mai fi obligate sa utilizeze ștampila in relația cu cetațenii sau cu alte instituții. Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni,…