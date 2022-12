Prețurile carburanților continua sa scada dupa o perioada in care au inregistrat valori record. Datele arata ca, fața de luna trecuta, un litru de benzina s-a ieftinit cu 14 procente, iar un litru de motorina costa cu 13% mai puțin. Concret, in benzinarii un litru de benzina costa intre 6,10 lei și 6,26 de lei, iar un litru de motorina intre 7,26 de lei și 7,37 de lei.Chiar și in aceste condiții, mulți dintre romani atrag atenția ca ieftinirile din ultima perioada nu au un impact semnificativ și sunt de parere ca masura compensarii cu 50 de bani ar trebui prelungita și anul viitor.Specialiștii…