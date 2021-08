Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai grav inghet produs in ultimele decenii in Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de COVID-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, in urmatoarele saptamani, transmite Reuters.

