Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile pentru cacao s-au triplat in ultimul an, constituind o problema majora pentru producatorii de bomboane și alte companii alimentare care utilizeaza acest ingredient pentru a face ciocolata, transmite CNBC. In trecut, prețul pentru cacao se menținea in jurul valorii de 2.500 de dolari pe tona.…

- Un Tribunal Internațional din Elveția a stabilit la mijlocul lunii mai 2024, in cadrul disputei dintre UNIPER Global Commodities Germania si GAZPROM Export LLC Rusia, bazata pe contracte de livrare de gaze pe termen lung intre cele doua parți, neonorate de GAZPROM, dreptul UNIPER prin executorii desemnați…

- Un studiu britanic demonstreaza ca anestezia epidurala poate reduce riscul de complicații grave cu 35%, in cazul femeilor, dupa ce au nascut. Esențiala pentru a atenua durerea mamei in timpul nașterii , epidurala ajuta și la evitarea complicațiilor grave. Aceasta este concluzia unui studiu al universitaților…

- O companie aeriana celebra se retrage de pe aeroportul din Iași. Decizia este una surprinzatoare, avand in vedere ca vine dupa doar o luna de la primul zbor. De ce s-a ajuns la incheierea contractului și cand va avea loc ultimul zbor. O companie aeriana se retrage de pe aeroportul din Iași Directorul…

- Consiliul Concurenței efectueaza mai multe investigații in cadrul companiilor aeriene, dupa ce tarifele serviciilor acestora au crescut alarmant in ultima perioada. Specialiștii vor afla cum sunt stabilite, de fapt, prețurile biletelor de avion pentru rutele care pleaca din Romania. Adevarul despre…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o reforma ca Codului Schengen, menita mai ales sa clarifice cadrul prevazut pentru reintroducerea controalelor la frontierele interne ale spatiului european de libera circulatie si sa armonizeze restrictiile in caz de urgenta sanitara, relateaza AFP. Reforma,…

- O celebra companie de incalțaminte sport, cunoscuta la nivel internațional, planuiește sa ofere versiuni similare ale celor mai populare modele de pantofi ale sale, la prețuri mai avantajoase. Este vorba despre brandul Adidas, ce intenționeaza sa lanseze versiuni mai ieftine ale pantofilor sai cu trei…

- Apple va livra noile sale modele de iPad fara incarcator in Uniunea Europeana si in Marea Britanie, scrie News.ro.Inainte de a intra oficial pe piata, noile tablete prezentate oficial marti de Apple sunt disponibile pentru precomenzi, unde poate fi constatat continutul pachetului cu care acestea vor…