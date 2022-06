Prețurile benzinei și motorinei au scos țara în stradă. Președintele a declarat stare de urgență – FOTO&VIDEO Comunitatea indigena din Ecuador a promis ca iși va continua sambata protestele impotriva creșterii prețurilor, in special la benzina și motorina, in ciuda starii de urgența declarata de președintele țarii in trei provincii, dupa ce manifestațiile au fost marcate de violențe. De la inceputul mișcarii, de luni, care a blocat drumurile in mai mult de […] The post Prețurile benzinei și motorinei au scos țara in strada. Președintele a declarat stare de urgența - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest Pride, festivalul dedicat comunitatii LGBTQIA+ din Romania, va avea loc anul acesta intre 1 - 9 iulie, ocazie cu care ACCEPT deschide din nou portile Pride Park, de data aceasta in centrul orasului Parcul Izvor - intre 6 - 9 iulie. Marsul Bucharest Pride va avea loc pe 9 iulie pe ruta Calea…

- Prețul benzinei și motorinei a crescut peste 8 lei/l, in mai multe orașe din țara. Situația la pompa Prețul benzinei și motorinei a crescut peste 8 lei/l, in mai multe orașe din țara. Situația la pompa In cursul zilei de astazi, 9 mai, prețul carburanților standard, in Romania, se situeaza intre 7.79…

- Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru dintre ele sunt in stare grava dupa ce au fost injunghiate, la Galați. Zeci de persoane s-au luat la bataie, la Ivești, in noaptea de sambata spre duminica, iar unii dintre cei implicați in incaierare au folosit arme albe. Potrivit IPJ Galati, aproximativ…

- Guvernului lucreaza la o ordonanța de urgența prin care sa amendeze firmele care cresc nejustificat prețurile in situatii de urgenta.Comerciantii care ar putea primi amenzi de la la 0,1% - 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii, dar nu mai putin de 10.000 lei pentru…

- Carburanții s-au scumpit din nou. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.64 lei/l și 9.18 lei/l, ceea ce inseamna o creștere comparativ cu ziua precedenta. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi, 25 aprilie, pot fi verificate online…

- Motorina s-a scumpit din nou și ajunge sa coste cu aproape 90 de bani pe litru mai mult decat benzina. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților a crescut din nou prețul motorinei, dar prețul benzinei a ramas neschimbat. Diferența de preț dintre benzina și motorina se adancește. In ultima…

- Premierul Nicolae Ciuca nu a spus nimic la inceputul ședinței de Guvern de vineri despre nevoia urgenta de adoptare a unui act aflat pe ordinea de zi care modifica semnificativ Ordonanța de urgența privind plafonarea prețurilor la energie și gaze de la 1 aprilie 2022. In lipsa unor modificari urgente…

- Prețurile la pompa continua sa fie influențate de razboiul din Ucraina, in ciuda faptului ca petrolul Brent s-a ieftenit in ultimele zile, cobrand sub nivelul de 100 dolari/baril. In benzinariile din Romania, diferența dintre prețul motorinei și cel a benzinei a crescut cu peste 10 bani/l in numai 4…