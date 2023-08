Prețurile benzinei și motorinei au bubuit: creșteri substanțiale de la o zi la alta Prețurile combustibilului au reinceput sa creasca, iar motorina și benzina se scumpesc de la o zi la alta. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.3%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 11.0 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 3.4%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 11.5 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, scumpirile au inceput pe data de 25 iulie. Atunci prețul mediu al unui litru de motorina standard… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

