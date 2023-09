Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal prost pentru Europa: Inflatia s-a oprit din scadere, ceea ce face probabil ca Banca Centrala Europeana sa majoreze dobanzile, anunța Ziarul Financiar.Inflatia din zona euro a incetat sa mai incetineasca in luna august. In urma ultimelor date, oficialii Bancii Centrale Europene sunt pusi…

- Inflatia totala a fost de 5,3% in luna august, potrivit datelor preliminare ale biroului european de statistica, publicate joi. Aceasta este peste nivelul asteptat, de 5,1%, potrivit unui sondaj al Dow Jones, dar neschimbata fata de iulie. Preturile alimentelor au continuat sa fie cel mai mare motor…

- Banca Centrala Europeana va menține costurile imprumuturilor cat de sus atat timp cat va fi nevoie pentru a reduce inflatia la obiectivul de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Aceasta a descris „o era a incertitudinii”, explicand ca este…

- Romania are printre cele mai ridicate preturi de consum. Rata anuala a inflatiei in UE a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul…

- Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, in condițiile in care rata anuala a inflației in UE a scazut la de 6,4%, in iunie, la 6,1% in iulie, potrivit Oficiului European pentru Statistica, citat de Agerpres. Cele mai ridicate…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au revenit miercuri peste pragul de 40 de euro pentru un Megawatt-ora, pe fondul unei posibile greve a muncitorilor de la unele facilitati de gaze lichefiate (GNL) din Australia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters.Produsul…