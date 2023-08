Preţurile au luat-o razna pe litoral. Cât a ajuns să coste o singură clătită în Mamaia Peste 100.000 de turiștii se afla pe litoral, in cea mai aglomerata perioada de la Marea Neagra. Comerciantii speculeaza acest lucru si au marit preturile fara sa ezite. Preturile au luat-o razna pe litoral. De la 1 iulie, prețurile au crescut cu 20 de procente și vor ramane la un nivel crescut pana pe 15 august.Comercianții pare ca s-au vorbit in legatura cu prețurile produselor și serviciilor oferite, astfel ca, de la 1 august, au fost anunțate noi creșteri de prețuri. Spre exemplu, in Mamaia, pe care mulți o considera cea mai costisitoare stațiune de pe litoralul de la noi, o clatita se vinde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

