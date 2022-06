Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul comisar ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, a avertizat vineri ca eventuale penurii alimentare cauzate de razboiul din Ucraina pot provoca tulburari si stramutari in alte regiuni ale lumii, transmite DPA, citata de Agerpres. „Ucraina are un impact asupra multor altor situatii fragile, facandu-le…

- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim al ultimelor doua decenii, potrivit datelor publicate joi. Criza este alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina și de creșterea prețurilor la energie și marfuri dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 5 dolari pe baril, in urma planurilor anuntate de Uniunea Europeana de a elimina treptat importurile de titei din Rusia, care au provocat ingrijorari cu privire la reducerea ofertei, transmite Reuters. Valorile de referinta ale titeiului au crescut constant…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Rusia nu renunta la ofensiva din Ucraina, dar va incerca sa se reorienteze pe ocuparea completa a regiunii Donbas in saptamanile urmatoare, a declarat marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, inaintea summitului care reuneste ministrii de Externe ai NATO si pe ministrul ucrainean…

- Delegatia ucraineana care a negociat, marti, cu delegatia rusa la Istanbul, ramane in Turcia pentru a discuta cu guvernul turc, miercuri, cu privire la cooperarea in domeniul ”tehnico-militar”, a declarat negociatorul ucrainean David Arahamia, conform Reuters. Turcia a jucat rolul de intermediar intre…

- Prețurile la alimente și ingrașamant ar putea sa creasca cu pana la 20% ca urmare a razboiului din Ucraina, anunta Organizația pentru Alimente și Agricultura (FAO) din cadrul ONU, conform Reuters. Organizația pentru Alimente și Agricultura precizeaza ca nu este clar daca Ucraina va mai putea sa aiba…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…