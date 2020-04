Prețurile au luat-o razna în timpul pandemiei: Ce produse s-au SCUMPIT cel mai tare Ziarul Unirea Prețurile au luat-o razna in timpul pandemiei: Ce produse s-au SCUMPIT cel mai tare Prețurile au luat-o razna in stare de urgența, din cauza crizei de coronavirus. Unele produse de pe rafturi s-au scumpit cu peste 10%, in timp ce guvernul refuza sa plafoneze prețurile. Cartofii, fructele proaspete, serviciile postale si tutunul s-au scumpit cel mai mult in luna martie a acestui an fata... Prețurile au luat-o razna in timpul pandemiei: Ce produse s-au SCUMPIT cel mai tare Ziarul Unirea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- E nebunie la rafturi, din cauza crizei de coronavirus. Unele produse s-au scumpit cu peste 10%, in timp ce guvernul refuza sa plafoneze prețurile. Cartofii, fructele proaspete, serviciile postale si tutunul s-au scumpit cel mai mult in luna martie a acestui an fata de luna precedenta, in timp ce…

