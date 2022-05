Prețurile au explodat pur și simplu în aprilie! Inflația se apropie de 14% Prețurile de consum au explodat pur și simplu in luna aprilie, in condiție in care inflația anuala a crescut cu 3,7% fața de luna precedenta. Prețurile din energie continua sa fie principalul factor care determina un avans in ritm accelerat al inflației anuale. Banca Naționala se așteapta ca majorarile de prețuri sa continue in trimestrul II, chiar la un ritm mai rapid decat pana acum. Rata anuala a inflației, 13,8% Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2022, comparativ cu luna aprilie 2021, este 13,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

