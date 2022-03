Prețurile au explodat. INS anunță dezastrul în economie Prețurile producției industriale pe piața interna au crescut cu 57,22% fața de anul trecut, arata ultimul raport al Institutului Național de Statistica, anunțandu-se, astfel, un dezastru fara precedent in economia romaneasca. Reprezentanții oamenilor de afaceri susțin ca inflația va exploda, scumpind, astfel banii, și taind elanul oricarei investiții in urmatoarea perioada. Sancțiunile impuse Federației Ruse […] The post Prețurile au explodat. INS anunța dezastrul in economie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

