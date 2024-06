Costul produselor de baza care alcatuiesc micul dejun tipic s-a majorat cu 55% intr-un singur an. Acesta este rezultatul cresterilor majore ale preturilor la cacao si carne de porc, conform celui mai recent indice al produselor de baza pentru micul dejun, realizat de platforma de tranzactionare si investitii eToro. Rata de crestere a preturilor la […] The post Prețurile au explodat: coșul pentru micul dejun e mai scump cu 55% appeared first on Puterea.ro .