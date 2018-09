Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari cresteri s-au…

- Iunie 2018 a fost a cincea luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Venitul disponibil real al gospodariilor din Uniunea Europeana a crescut cu aproximativ 18% intre 2000 si 2016, ceea ce reprezinta un ritm mediu de crestere de aproximativ 1% pe an, conform datelor publicate marti de Eurostat. Conform graficului afişat de Eurostat, venitul disponibil real al gospodăriilor…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in UE, in anul 2017, indica datele publicate miercuri de Eurostat. Astfel, daca in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus se situeaza Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile…

