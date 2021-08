Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Cițu a facut referire, in cadrul conferinței de presa de dupa ședința de Guvern, la datele BNR privind inflația, cand a fost intrebat de ce au crescut prețurile. Acesta a spus ca Banca Centrala nu a crescut dobanzile, astfel nefiind “ingrijorata” de creșterea inflației, aratand…

- „BNR a prezentat raportul asupra inflației. Decizia Bancii Centrale de saptamana trecuta a fost de a nu crește dobanzile, ceea ce pentru mine arata ca aceasta creștere a prețurilor este temporara pentru ca daca Banca Centrala ar fi crezut ca este o creștere a prețurilor care sa fie permanentizata…

- Romanii, la coada Europei, la puterea de cumparare. Florin Cițu, contrazis de date Romanii, la coada Europei, la puterea de cumparare. Florin Cițu, contrazis de date Romanii sunt printre cei mai deschiși europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid, transmite Mediafax. Conform unui studiu L’observatoire…

- Cițu a subliniat și ca investițiile au crescut cu peste 32% in primul semestru fața de aceeași perioada din 2020. ”Investițiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului 2020. Romanii trebuie sa știe: investim in…

- ”Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020. Romanii trebuie sa stie: investim in Romania”, a scris, marti, pe Facebook, Florin Citu. Acesta anunta si o ”alta premiera: ”In primul trimestru din…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se arata deranjat de faptul ca unii romani reclama creșterea prețurilor pentru unele produse. Șeful Guvernului spune ca veniturile in Romania au crescut in ultimul timp cu peste 10%. „Daca mergi sa discuți cu un producator, ei spun ca prețurile pe care le primesc…

- ”Cred ca urmeaza pentru Romania cea mai buna perioada de creștere economica din ultima suta de ani, pe care o vor vedea toți romanii. Sunt reforme care elibereaza resurse, nu le blocheaza in economie. Reforme care vor permite investitorilor sa vina in Romania”, a declarat premierul in cadrul podcastului…

- Romanii au ajuns la un nivel sporit de responsabilitate fiscala și achita o mai mare parte a taxelor, fața de anii precedenți, susține primul-ministru Florin Cițu. Acesta pune noua atitudine pe seama pastrarii nivelului taxelor și anunța ca ele ar putea fi modificate din 2024. „Am promis ca nu vom crește…