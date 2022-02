Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea carburanților continua și in aceasta saptamana.Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința pentru marți, 25 ianuarie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 22,68 lei, iar cel pentru motorina…

- De la inceputul anului, litrul de carburant s-a scumpit cu aproximativ 30 de bani, adica cu 2 bani pe zi. Acciza majorata de la 1 ianuarie, plus scumpirea barilului de petrol sunt principale motive ale majorarii costurilor. In doar doua saptamani, un plin de benzina sau de motorina s-a scumpit cu 25,…

- Gazele naturale, uleiul comestibil si cartofii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul decembrie 2020 – decembrie 2021, preturile la gaze…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința pentru acest weekend. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 22,00 lei, iar cel pentru motorina – 18,84 lei, transmite Știri.md. Prețurile respective ar insemna o creștere…

- Un mesaj menit sa ajunga in atenția Guvernului vine de la sindicaliști. Care transmit ca angajații din poliție, penitenciare și militarii rezerviști sunt gata sa iasa in strada, in Piața Victoriei, unde se afla sediul Executivului, la inceputul lunii viitoare. „Promisiunile guvernanților nu platesc…

- Zeci de oameni au ieșit in strada, revoltați din cauza costurilor uriașe a facturilor primite. Deși operatorul de energie trebuia sa plafoneze noile facturi, compania nu a facut acest lucru. Dimpotriva, a trimis facturi cu valoare aproape dubla fata de pretul stablilit prin lege.„Anul trecut am platit…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmit MTI si Reuters, preluate de Agerpres.

- Prețurile la benzina continua sa scada. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a publicat noile prețuri de referința.Astfel, benzina cu cifra octanica A 95 va costa 21,54 lei/litru, cu 9 bani mai puțin decat astazi, iar motorina ramane neschimbat.