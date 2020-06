Prețurile apartamentelor, scădere moderată în ultima lună In luna mai, prețurile apartamentelor au scazut moderat in patru din șase centre regionale, conform specialiștilor in domeniu. La Timișoara prețurile au crescut ușor in luna aprilie, insa au scazut din nou luna trecuta. In contextul situației create de raspandirea COVID-19, Indicele Imobiliare.ro releva ca in luna mai a avut loc, la nivel național, o […] Articolul Prețurile apartamentelor, scadere moderata in ultima luna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul apartamentelor au scazut in București și in principalele orașe ale țarii, in timpul crizei coronavirusului. Nu sunt valori mari, dar exista fluctuații in diverse regiuni geografice, iar in Constanța vorbim chiar de o apreciere, arata un studiu imobiliare.ro.Analiza imobiliare.ro arata ca inluna…

- În contextul situației create de raspândirea COVID-19, Indicele Imobiliare.ro releva ca în luna mai a avut loc, la nivel național, o scadere moderata de 1,4% a prețurilor solicitate pe segmentul apartamentelor, dupa un recul de 1,7% consemnat în luna aprilie; prețul mediu…

- Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit news.ro.Conform celei mai recente cercetari Gartner, piata smartphone-urilor a scazut la nivel global cu 20,2%. In cea mai mare parte,…

- In primele trei luni din an toate piețele au scazut, mai ales ca in martie vanzarile de mașini noi s-au prabușit, insa datele ACEA indica o scadere de 33% atat la diesel, cat și la benzina, și o dublare a vanzarilor de mașini electrice incarcabile la priza. La capitolul mașini pur-electrice, in Romania…

- Locuințele nu s-au ieftinit așa cum se așteapta lumea, pentru ca piața imobiliara se mișca mult mai incet.La nivel national media a inregistrat o scadere usoara de 1.7%, dupa o crestere inițiala de 1.8% in luna martie a lui 2020. Pretul mediu pe metru patrat util in Romania este 1.367 euro.”In randul…

- Preturile proprietatilor imobiliare din tara nu par a fi fost afectate decisiv in cea de a treia luna din acest an, cea in care Romania a intrat in stare de urgenta. Mai mult, acestea au crescut cu 1,6% per ansamblul lunii, la Timisoara plusul fiind de 1,4%. Starea de urgența instaurata pe plan național…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, in luna februarie, au insumat 724.400, in scadere cu 4,5% fata de cele din luna februarie 2019, in timp ce innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie au insumat 1,4 milioane, in scadere…

- "In anul 2019, numarul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane persoane, in scadere cu 50.000 persoane fata de anul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,672 milioane persoane, in scadere cu 12.000 persoane fata de anul precedent; pensia medie lunara (determinata…