Prețurile apartamentelor, în creștere la început de an în marile orașe In ultima luna, cel mai semnificativ avans a fost consemnat de Cluj-Napoca, orașul de pe Someș fiind urmat, la ceva distanța, de Constanța și București, in vreme ce Iași s-a situat pe ultimul loc in clasamentul creșterilor de preț. La inceputul lui 2022, prețul mediu solicitat pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel național se […] Articolul Prețurile apartamentelor, in creștere la inceput de an in marile orașe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

