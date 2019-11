Prețurile apartamentelor au explodat în trimestrul al treilea, pe fondul cererii masive. Topul scumpirilor în marile orașe Prețurile apartamentelor au explodat in trimestrul al treilea, pe fondul cererii masive. Topul scumpirilor in marile orașe Ritmul de creștere a prețurilor locuințelor a accelerat in cel de-al treilea trimestru din 2019, aceasta tendința fiind alimentata in primul rand de piața din București, care a crescut cu 5,5%, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit sursei citate, prețurile solicitate pentru proprietățile rezidențiale din România s-au majorat, în medie, cu 3,2% față de trimestrul anterior. Astfel, avansul este sensibil mai mare decât mediile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

