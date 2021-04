Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor oferite spre vanzare au crescut cu 5%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru din 2020, in timp ce, in cazul caselor, majorarea a fost de 9%, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicata joi.

- Prețurile solicitate pe piața imobiliara timișoreana raman relativ constante, arata datele celor de la Imobiliare.ro. Interesant este ca a avut loc o scadere sensibila a prețurilor pe segmenyul apartamentelor noi. Primele doua luni ale acestui an au adus ușoare scaderi ale prețurilor locuințelor din…

- Prețurile apartamentelor au inceput sa creasca din nou in luna martie, iar cele mai mari creșteri au avut loc in Cluj-Napoca și București. Suma medie solicitata de vanzatorii de apartamente - atat noi, cat și vechi - s-a majorat cu 1,5 % luna trecuta, ajungand la un nivel de 1.379 de euro (fața de 1.358…

- Asistam la o scumpire generala a materiilor prime nemaiintalnita in ultimii 50 de ani, iar impactul se resimte și in zona industriala a Bistriței. Scumpirea materiei prime pune in pericol producatorii care, teoretic și practic, prospera pe cheltuiala consumatorilor. In consecința, prețurile materiilor…

- In ultimul trimestru din 2020 s-au inregistrat tranzacții de spații de birouri in București cu o suprafața totala de 77.000 de metri patrați, cea mai ridicata valoare trimestriala din an, ducand astfel volumul anual al tranzacțiilor la aproximativ 237.000 de metri patrați, potrivit datelor companiei…

- Cotatiile titeiului au fost sustinute si de nivelurile record atinse de indicii bursieri americani, pe fondul progreselor catre adoptarea unui nou pachet de masuri pentru sustinerea economiei SUA si a unui raport referitor la stabilizarea pietei muncii. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 0,9%, la 59,34…

- Prețurile locuințelor au crescut cu 1,9% in ultimul trimestru al anului 2020, cea mai mare majorare fiind inregistrata in București, arata cel mai recent studiu al imobiliare.ro. Conform unui comunicat al imobiliare.ro, daca cel de-al treilea trimestru din 2020 a fost caracterizat de revenirea…

