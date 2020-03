Stiri pe aceeasi tema

- Apartamente s-au ieftinit in patru orașe mari din Romania, inclusiv Capitala. Cluj-Napoca și Timișoara continua sa se scumpeasca Prețurile apartamentelor au crescut la nivel național, in ianuarie, dar au scazut in patru centre regionale, in special pe segmentul nou, arata o analiza Imobiliare.ro. După…

- Piața inchirierilor de apartamente a fost, in ultimul trimestru din 2019, una destul de dinamica pentru final de an. Timisoara ramane, ca si preturi, pe locul 3 la nivel national, pe primele doua fiind la egalitate Bucurestiul si Clujul, fiind unul dintre marile orase unde chiriile solicitate au ramas…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19. Ministrul anunta ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara.Ministrul…

- Conform statisticii oficiale, din totalul autovehiculelor inmatriculate in Capitala, 1,169 milioane de unitati erau incadrate la categoria autoturisme, din care 1,151 milioane de exemplare conventionale (638.217 unitati cu motorizare pe benzina, respectiv 513.337 exemplare diesel). Per total,…

- Orașul din Romania in care locuințele s-au scumpit cu 50% in ultimii ani. Cum vor evolua prețurile pe piața imobiliara in 2020 Dupa o perioada de stagnare a preturilor pe piata imobiliara, finalul lui 2019 a adus din nou scumpiri serioase. Asa se face ca anul trecut s-a incheiat cu preturi mai mari…

- Preturile apartamentelor si-au continuat, in 2019, traiectoria ascendenta, insa au intrat pe o panta usor mai abrupta comparativ cu 2018, Cluj-Napoca avand, din nou, cele mai mari scumpiri, Capitala fiind la o distanta considerabila, potrivit datelor transmise de portalul Imobiliare.ro. La…

