Prețurile anumitor alimente au crescut, in ultimele luni. De cate ori ați mers la cumparaturi, fie in supermarket, fie in piața și ați avut senzația ca va intoarceți cu mai puține cumparaturi achiziționate cu aceiași bani ca inainte? Scumpirile la alimente sunt reale. Inca nu se vad in statistici, dar se simt „la buzunar“. Este posibil sa constatam prețuri mari la marfurile de sezon, in special la legume și fructe. De exemplu, cireșele au prețuri uriașe in momentul in care apar pe piața, atingand chiar și 35 de lei pe kilogram. Ulterior, prețurile se tempereaza. Acum se situeaza intre 15-25 de…