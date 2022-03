Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat companiei energetice Gazprom sa converteasca in ruble contractele pentru gaze naturale incheiate cu „țarile neprietenoase”, anunța Kommersant.„Atat SUA, cat și UE au incalcat practic obligațiile fața de Rusia.

- ”Ceea ce incercam cu aliatii nostri este sa slabim economia rusa, sa oprim finantarea pe care presedintele rus Vladimir Putin o foloseste pentru masina sa de razboi. Am aplicat sanctiuni asupra Bancii Centrale Ruse, asupra sistemului SWIFT, am inghetat active bancare, de fapt, Marea Britanie ingheata…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat intr-un interviu publicat pe site-ul Guvernului ca tara sa va sprijini pe deplin sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei și a precizat ca va susține și excluderea Rusiei din SWIFT. „Nu este momentul ca cineva sa faca pe deșteptul, este un moment in…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Creșterea tensiunilor dintre Rusia, Ucraina și Occident a sporit ingrijorarea cu privire la viitorul fluxurilor de gaze rusești catre Uniunea Europeana. Guvernele și furnizorii de energie se straduiesc sa pregateasca planuri de urgența, dar dependența de Gazprom nu le lasa prea mult spațiu de mișcare.…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters. Cresterea tensiunilor…

- Europa se confrunta cu cresteri ale pretului energiei din cauza cererii puternice, a temerilor legate de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia si a nivelurilor scazute ale stocurilor de gaze, ceea ce provoaca o crestere vertiginoasa a facturilor consumatorilor. Guvernele din Europa analizeza cum…

- Cererea extrem de ridicata din Europa a dus in decembrie la cresterea record a exporturilor americane de gaze naturale lichefiate (LNG), potrivit datelor Refinitiv, aceasta in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica, intr-un…