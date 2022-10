Prețurile alimentelor și-a continuat scăderea la nivel global și în septembrie O veste buna vine de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), care a anunțat ca indicele global al prețurilor produselor alimentare a continuat sa scada și in septembrie. Scaderea s-a produs in ciuda unei ușoare creșteri a cerealelor, care a fost compensata de reducerea prețurilor la uleiurilor vegetale. FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna septembrie 2022, acest indice a scazut cu 1,1% comparativ cu luna august,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

