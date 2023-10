Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a anunțat marți ca s-a convenit cu procesatorii și comercianții prelungirea plafonarii adaosului comercial la alimente de baza pentru o perioada de trei luni, pana la sfarșitul lunii ianuarie 2024, ținand cont și de faptul ca vin sarbatorile de iarna, precum și extinderea listei…

- Alimentele vor ramane plafonate pana in ianuarie 2024, a anuntat marti ministrul Agriculturii, Florin Barbu.Mai mult, lista de alimente va fi extinsa avand in vedere și perioada sarbatorilor de iarna."Ne dorim, in continuare, prelungirea acestei masuri care a avut efectele asteptate, anume de stopare…

- Clienții ar putea gasi in magazine alimente cu adaosuri comerciale plafonate la cel mult 20% și dupa 1 noiembrie. Guvernul vrea sa prelungeasca masura pentru a preintampina apariția unui nou val de scumpiri in pragul sarbatorilor de iarna.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat vineri despre actul nromativ privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, ca este foarte posibil ca lista sa sufere modificari, poate sa fie extinsa sau unele produse sa fie inlocuite cu altele.Intrebat daca limitarea adaosului…

- Guvernul ia in considerare extinderea programului privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Exista discutia. In primul rand, suntem la jumatatea termenului de implementare a actului normativ deja in desfasurare.…

- Tarifele RCA, plafonate pentru inca 3 luni. Aceasta este intenția Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), care vrea sa propuna aceasta schimbare Guvernului. ASF vrea sa propuna Guvenului o noua prelungire a plafonarii prețurilor RCA. Informația a fost data publicitații prin surse guvernamentale…

- Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita, incepand de azi, 1 august, pentru o perioada de 3 luni, informeaza Agerpres.Lista completa a alimentelor care vor beneficia de plafonari:1. Paine alba simpla cu gramaj cuprins intre 300g-500 grame, fara specialitați2. Lapte…

