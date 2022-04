Preţurile alimentelor au crescut în martie cu 13% la nivel mondial Indicele preturilor alimentelor, al Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), care urmareste cele mai comercializate marfuri alimentare la nivel global, a inregistrat o medie de 159,3 puncte luna trecuta, comparativ cu 141,4, nivel revizuitain sus, pentru februarie. Cifra din februarie a fost stabilita anterior la 140,7, care era un record la acea vreme. Rusia si Ucraina sunt exportatoare majore de grau, porumb, orz si ulei de floarea-soarelui prin Marea Neagra, iar invazia Moscovei in Ucraina, de sase saptamani, a blocat exporturile ucrainene. Luna trecuta, FAO a declarat ca preturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

