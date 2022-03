Prețurile alimentelor au atins un nivel record în februarie, la nivel mondial Prețurile mondiale ale alimentelor au atins un nivel record in februarie, cu un salt de 24,1% fața de anul trecut, condus de o creștere a uleiurilor vegetale și a produselor lactate, a anunțat vineri agenția ONU pentru alimentație, citata de Reuters. Indicele prețurilor la alimente al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), care […] Articolul Prețurile alimentelor au atins un nivel record in februarie, la nivel mondial a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

