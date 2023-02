Prețurile acestor produse se majorează în 2023. Ce spun producătorii Cresterile nu vor fi la fel de abrupte ca in 2022, dar ”avem ceva de recuperat pe parcursul intregului an”, a spus Schneider, citat de publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung, intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat integral duminica. In primele noua luni ale anului 2022, cel mai mare grup alimentar din lume, care produce intre altele batoane de ciocolata KitKat si Nescafe, a raportat o crestere organica a vanzarilor de 8,5%, din care cresterile de pret au reprezentat 7,5 puncte procentuale. Inflatia din multe economii dezvoltate a inregistrat niveluri maxime ale mai multor decenii, determinata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

