Stiri pe aceeasi tema

- Citroen C5 Aircross a primit la inceputul acestui an un facelift. Imbunatațirile sunt mai degraba estetice și includ o parte frontala redesenata, dar și un habitaclu revizuit. Acum, modelul francez poate fi comandat in Romania. Clienții de aici au la dispoziție trei niveluri de echipare: Live Pack,…

- Semifinalistele Bravo, ai stil! Cine intra in finala? Noul sezon Bravo, ai stil! se apropie de final. Chiar sambata aceasta, de la ora 20:00, vom putea urmari pe Kanal D semifinala. Va urma apoi marea finala, pe data de 5 februrarie 2022. In prezent, in concurs mai sunt 6 celebritați. Este vorba despre…

- In luna noiembrie 2021, Volkswagen a publicat primele informații și imagini cu noul T-Roc facelift. SUV-ul a primit atunci o serie de imbunatațiri estetice, iar pentru interior germanii au pregatit, printre altele, un volan identic cu cel de pe Golf și un instrumentar de bord digital cu ecran 8 inch.…

- Formularul 212 – Declaratia Unica – a fost publicat deja in Monitorul Oficial, impreuna cu instructiunile de completare si termenul de depunere. Noua Declarație Unica, pe 2022, trebuie depusa pana pe 25 mai și se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat, individual sau intr-o…

- Medicul Octavian Jurma crede ca valul Omicron va fi mai scurt decat valul Delta și, cu puțin noroc, va urma o perioada mai lunga de liniște decat dupa valul Alpha, iar cu mult noroc pandemia va fi controlata. Deși Omicron infecteaza cu mult mai mare ușurința decat Delta, riscul de spitalizare și deces…

- Constructorul din Wolfsburg a lansat modelul electric ID.5 in noiembrie 2021. Acesta poate fi descris, pe scurt, ca fiind versiunea coupe a lui ID.4. SUV-ul cu zero emisii poate fi comandat acum și la noi in țara. Clienții de aici pot alege una dintre cele 3 versiuni: Pro, Pro Performance și GTX. Daca…

- A fost, in finalul de saptamana trecut, ședința de Guvern in care a fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea plafoanelor de cheltuieli pentru anul 2022 și Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea unor acte normative aprobate…

- Un studiu realizat de specialiștii CITR, liderul pieței de insolvența și restructurare, arata ca in 2020, in plina pandemie, numarul companiilor de impact (companii cu active de peste 1 milion de euro – (n. red.) aflate in stare de insolvența iminenta a fost la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.…