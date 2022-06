Stiri pe aceeasi tema

- Legenda spune ca prețurile sunt foarte mari și serviciile foarte proaste pe litoralul romanesc, insa de fiecare data se compara ofertele de la recepția hotelurilor de cinci stele din stațiunea Mamaia cu pachetele vandute in regim „early booking” la hotelu

- Pachetele turistice pe litoralul romanesc au inceput sa se vanda mai bine.Deși anii trecuți au infirmat acest lucru, acum operatorii si specialistii din turism spun ca litoralul romanesc este mai bine pregatit pentru a isi intampina turistii.”In ultimul an pe litoralul romanesc s-a vazut o dezvoltare…

- Oficial maine incepe sezonul estival, astfel ca nu sunt deloc puțini cei care se gandesc deja unde sa mearga vara aceasta pentru a se distra și a-și incarca bateriile. Ei bine insa, iata cat costa un sejur pe litoralul romanesc vara asta. Prețurile nu sunt pentru orice buzunar!

- Peste 50.000 de turiști au fost in mini-vacanța de 1 mai pe litoral, cifra fiind peste cea din 2019, ultimul an ante-pandemie. In Mamaia au fost declarați peste 25.000 de turiști, in Costinești 20.000 de turiști iar in Vama Veche a fost un grad mare de ocupare, fara a avea o cifra exacta a numarului…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, anunța ca romanii sunt interesați de ofertele turistice de pe litoralul romanesc lansate pentru 1 mai. Ministrul Daniel Cadariu a dezvaluit faptul ca pe 1 mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri de pe litoral. Cele mai multe locuri sunt rezervate, a adaugat ministrul.…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism. Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania…

