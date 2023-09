Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an școlar aduce dupa sine campania HUAWEI Back to School, care vine in intampinarea iubitorilor de tehnologie, mari și mici, cu prețuri reduse la produsele din gama, dar și gadgeturi noi, cu prețuri speciale, numai bune de integrat in activitațile de zi cu zi la școala, universitate, acasa…

- Noua lege a Invațamantului, ale carei prevederi intra in vigoare in toamna, vine cu o veste mai puțin buna pentru parinții care iși duc copilul de mana pana in clasa. Iata ce nu mai au voie sa faca parinții in noul an școlar. Parinții iși vor conduce copii doar pana la ușa școlii Septembrie vine […]…

- Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” se primenește pentru inceperea școlii. Daca vacanța de vara este intr-atat de așteptata, indeosebi de elevi, fiind cea mai generoasa perioada de relaxare din an, pentru directorii unitaților de invațamant reprezinta, adesea, intervalul...

- Primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea, a dat asigurari ca elevii și parinții nu vor mai trebui sa contribuie cu bani la fondul clasei și cel al școlii. Promisiunea vine in contextul in care s-a semnat un contract consistent pentru dotarea unitaților de invațamant prin PNRR, finanțare…

- Un numar de 14.000 de posturi la stat au fost scoase pe piata fortei de munca, de la inceputul acestui an, iar 90 la suta dintre acestea sunt functii de executie, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare online. Astfel, datele jobradar24.ro, agregator de locuri de munca din mediul privat…

- Se anunțau sa fie cele mai frumoase clipe din viața lui Meliss pentru ca tanara in sfarșit dadea examenul de capacitate și urma sa intre la liceul la care visa. Insa, ce a urmat e de-a dreptul cumplit. Parinții lui Meliss sunt devastați și iși conduc fiica in drumul sau catre ingeri. Ce s-a intamplat…

- Doua firme sucevene au depus oferte la licitația organizata de Primaria Suceava pentru realizarea lucrarilor de creștere a eficienței energetice a cladirii Școlii nr.9 din cartierul Obcini, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus ca este vorba de Comtransport și Rovalstone care este in asociere cu Test…