Stiri pe aceeasi tema

- Cat costa, de fapt, vaccinul care ajunge saptamana viitoare in Romania. Vezi care este cel mai ieftin vaccin COVID ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Preturile vaccinurilor anti-COVID dezvoltate de mai multi producatori…

- Secretarul belgian de stat pentru Buget și Protecția Consumatorilor, Eva De Bleeker, a publicat din greșeala pe Twitter, joi, prețurile fiecarui vaccin contractat de UE și cat va cheltui in total Belgia pe ele, informeaza Politico, citand site-ul belgian HLN.Postarea a fost ștearsa la scurt timp.Lista…

- Meseria de parlamentar vine cu salariu bun și chiar cu pensie mai mare. Cei peste 460 de aleși, senatori și deputați, vor incasa lunar cateva zeci de mii de lei fiecare. Plus alte beneficii, care fac ca un parlamentar sa poata ajunge sa castige 40.000 de lei.

- Cati dintre noi nu s-au gandit pana acum la pericolele care ne pasc si si-au spus in sine "Mie nu mi se poate intampla!". Tocmai din acest motiv, in Romania, asigurarea bunurilor de lunga durata nu este o "traditie". Cei mai multi isi pun doar increderea in protectia oferita de divinitate.…

- Ce au pierdut in vara spera sa recupereze in acest sezon. cabanierii din Gorj anunța ca vor pastra aceleași prețuri de sarbatori atat la cazare, cat și in restaurante, chiar daca au inregistrat pierderi substanțiale in pandemie.

- Black Friday 2020 are loc pe 13 noiembrie in majoritatea magazinelor din Romania. In fiecare an, printre cele mai cautate produse sunt telefoanele mobile, unul din cele mai cautate modele ale acestui an fiind Samsung Galaxy Z Fold 2. Afla cat costa un Samsung Galaxy Z Fold 2 inainte de Black Friday…

- Preturile noilor modele Dacia pornesc de la 8.400 de euro pentru noul Logan, 8.600 de euro pentru noul Sandero si 12.050 de euro pentru noul Sandero Stepway, potrivit unui comunicat de presa de miercuri al companiei. Prin programul rabla, prețul acestora scade și mai mult. Potrivit producatorului Dacia,…

- Cat vor costa noile modele Dacia Logan, Sandero si Stepway și de cand vor fi disponibile. Producatorul de la Mioveni a facut publice noile prețuri Dacia a anuntat, miercuri, preturile pentru a treia generatie a modelelor Logan, Sandero si Sandero Stepway, care vor putea fi comandate in urmatoarele saptamani.…