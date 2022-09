Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una dintre țarile din Europa cu cele mai mari facturi la energie electrica, din cauza ca guvernul nu se grabește in luarea unei decizii in ceea ce privește plafonarea prețurilor. Chiar daca acesta nu ia inca o decizie, prețurile de pe piața libera continua sa creasca.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- „Dupa ce si-a dat seama ca nu are bani pentru compensarea facturilor la energie si gaze pentru populatie, Guvernul a decis sa aplice propunerea PMP -supraimpozitarea profiturilor exceptionale ale companiilor de energie. PMP cere prim-ministrului Nicolae Ciuca sa le spuna clar romanilor si mediului de…

- Presedintele executiv al PMP Petru Movila a cerut premierului Nicolae Ciuca sa transmita romanilor si mediului de afaceri, cat mai curand, ce pret vor plati la iarna pentru gaze naturale si energie electrica. El a adaugat ca Executivul a decis sa aplice propunerea PMP si anume supraimpozitarea profiturilor…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina.

- Informații noi importante pentru toți locuitorii Romniei! Facturile la lumina si gaze vor fi modificate, din nou, in condițiile in care Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența. Prin aceasta ordonanța, facturile pe care le vor primi romanii in perioada care urmeaza vor suferi modificari.

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Cați dintre voi va uitați doar la suma totala de plata atunci cand primiți facturi la gaze și curent?! Cu sigurana foarte mulți. Puțini sunt cei care citesc cu adevarat toate detaliile de pe factura atunci cand o primesc. Iata ce urmeaza se se schimbe din toamna in privința acesteia.