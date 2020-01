Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 noiembrie 2019, te bucuri de preturi reduse la articole vestimentare, incaltaminte, produse de ingrijire si multe altele, in Iulius Mall. Brandurile tale preferate de fashion ti-au pregatit oferte tentante la colectii actuale, pentru ca tu sa fii mereu trendy. Vino la Iulius Mall sa descoperi…

- Produsele electrocasnice marca Beko sunt in numar mare pe piata romaneasca. Pentru cei interesati de informatii referitoare la producatorul echipamentelor electrocasnice pe care le achizitioneaza, aflati ca Beko este unul dintre brand-urile firmei turcesti Alcelik Group, cea mai mare companie din industria…

- Cat costa brazii de Craciun in 2019? Regia Nationala a Padurilor - Romsilva scoate la vanzare in acest an 40.000 de pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid.

- Marți, 5 noiembrie, s-a deschis la Casa Carții din Pitești Targul Producatorilor și Comercianților Romani. Aici gasiți incalțaminte de piele, imbracaminte de sezon, hainuțe de copii, marochinarie, suveniruri, bijuterii handmade, blanuri, lenjerie de corp și tricotaje de calitate! 1 de 36 Targul are…

- Cele doua echipe se vor duela miercuri, de la ora 17:00, în Cupa României, într-o partida care se va desfasura la mai putin de 24 de ore de la disputa dintre Universitatea Cluj si Sanatatea Cluj. Un bilet costa 13 lei si se poate cumpara doar la tribuna a doua.Vor fi comercializate…

- Datele Jato Dynamics din 43 de piețe arata ca, in acest moment, prețul mediu al unei mașini in Europa este cu 15% mai mare decat media globala. Prețul mediu al unui autoturism a fost, in primele 6 luni din 2019, de circa 26.000 de euro, potrivit profit.ro. In Uniunea Europeana, Grecia, Croația și Romania…

- Cand vine vorba despre vacanta de Craciun, cei mai multi oameni se gandesc la statiunile de pe Valea Prahovei sau la pensiunile din Bucovina si Maramures! Dar nici sarbatorile la malul Marii Negre nu trebuie ignorate. Mai ales ca hotelierii de acolo constientizeaza faptul ca - pe timp de iarna - putina…