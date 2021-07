Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare cu livrare vineri are o medie-record de 645 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. Totodata, pretul maxim orar este de 885,7 lei pe MW, de asemenea unul istoric, intre orele 20:00 si 21:00. Aceasta pe fondul temperaturilor extrem de ridicate din aceste zile, consumul atingand valori-record pentru perioada de vara. In plus, Unitatea 2 a centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National miercuri seara, ca urmare a unui tranzient in sistemul energetic, care a afectat partea clasica, fara a fi afectate…