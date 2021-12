Prețuri RECORD la electricitate în această săptămână. Scumpiri fără precedent la gaze naturale Pretul spot al energiei electrice a ajuns la prețuri record in aceasta saptamana, piata fiind marcata de un deficit de productie si de importuri masive, scrie ZF. „In trimestrul I al anului viitor vom vedea pierderi de doua cifre, in euro, in cazul marilor furnizori de energie“, spun surse din piata. Aceste maxime de pret s-au inregistrat pe fondul unui peisaj de productie deprimant. Joi, cea mai mare pondere in acoperirea consumului national de energie o aveau centralele pe gaze, unde pretul a explodat, cu o contributie de circa 28%, in total. Din cei peste 6.000 MW ai Hidroelectrica, numai 1.600… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

