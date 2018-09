Preturi pentru tine, cauta colegi noi Preturi pentru tine, cauta colegi noi

Ai o pasiune pentru imbracaminte?

Ai spirit de echipa si deschidere pentru nou?

Noi te asteptam sa te alaturi profesionistilor.

Vino sa lucrezi la PPT!

Angajam casier in Timisoara

Iti oferim:

▶ contract de munca pe perioada nedeterminata

▶ salariu motivant

▶ bonuri de masa

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la nr de tel 0786529174

Sursa articol si foto: caon.ro

