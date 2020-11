Prețuri pentru testele COVID private. Cel mai ieftin este 285 lei Pretul testelor Covid Real Time PCR difera cu pana la 50% de la o clinica la alta, cel mai mic tarif fiind de 285 de lei, iar cel mai mare, de 420 de lei, potrivit unei analize realizate de AGERPRES, care a comparat ofertele a noua dintre cele mai importante centre medicale private cu acoperire nationala, pe baza informatiilor publicate pe site-urile companiilor. Astfel, oferta cea mai buna este la Synevo, unde testul costa 285 de lei, iar rezultatul se primeste in 24 de ore. Urmeaza Lotus Med, unde pretul este de 300 de lei, iar raspunsul vine in 48 de ore, MedLife – 340 de lei, cu primirea rezultatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Pretul testelor Covid Real Time PCR difera cu pana la 50% de la o clinica la alta, cel mai mic tarif fiind de 285 de lei, iar cel mai mare, de 420 de lei, potrivit unei analize realizate de AGERPRES, care a comparat ofertele a noua dintre cele mai importante centre medicale private cu acoperire nationala,…

- Astfel, oferta cea mai buna este la Synevo, unde testul costa 285 de lei, iar rezultatul se primeste in 24 de ore. Urmeaza Lotus Med, unde pretul este de 300 de lei, iar raspunsul vine in 48 de ore, MedLife - 340 de lei, cu primirea rezultatului in doua zile, si Sante - 350 de lei, cu rezultatul in…

- Oamenii ar trebui sa fie foarte atenti la testele RT PCR pentru Covid, sa compare mai multe preturi si sa aleaga oferta cea mai ieftina, intrucat exista diferente foarte mari de preturi pe aceasta piata, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat…

- Autoritatea de concurenta urmareste pretul testelor de Covid-19 si, in perioada urmatoare, va decide daca va declansa o investigatie in acest sens, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.„La ora actuala, analizam situatia preturilor testelor de Covid…

