Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile de 40 de grade Celsius au adus mulți romani pe litoralul romanesc. In aceasta perioada, toate stațiunile sunt pline, insa doar una are cea mai curata apa. Care este aceasta? Cea mai apreciata stațiune din de pe litoralul romanesc Romanii au luat cu asalt plajele de pe litoralul romanesc,…

- Litoralul romanesc devine martorul unei creșteri neașteptate a prețurilor in restaurantele și autoservirile de pe malul marii. Turiștii se confrunta cu surprize pe nota de plata, iar unul dintre cele mai evidente exemple este costul unui mic simplu intr-o autoservire din Eforie Nord.

- Turiștii care se afla pe litoralul romanesc au observat in apa o substanța suspecta, de culoare neagra și cu aspect buretos. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține, insa, ca apa Marii Negre este sigura pentru imbaiere, iar oamenii nu sunt in pericol.

- Așa, incet-incet, litoralul romanesc incepe sa nu mai fie pentru toata lumea și pentru toate buzunarele, transformandu-se intr-o locație de lux și ne putem da seama de asta doar din prețurile „piperate”. Cu fiecare an care trece, comercianții, hotelierii și patronii de restaurante parca umfla prețurile…

- Explozia prețurilor pe litoralPe litoralul romanesc, prețul unui pahar de bere a crescut semnificativ in 2024. Turiștii trebuie sa plateasca intre 11 și 16 lei pentru un pahar de bere la draft, in funcție de tipul ales. Aceasta majorare reflecta o creștere de 10-15% fața de prețurile din anul precedent.Aceasta…

- Majoritatea romanilor și-au stabilit deja planurile pentru vacanțele din sezonul estival 2024, chiar daca tarifele au crescut in comparație cu anul trecut. Exista turiști care aleg litoralul romanesc, in ciuda faptului ca mulți alți romani opteaza pentru destinații precum Grecia, Bulgaria sau Turcia.…

- Fenomenul a aparut in urma valurilor foarte mari care au lovit țarmul pe perioada iernii. Specialiștii spun ca totul va reveni la normal in momentul in care dunele de nisip vor incepe sa se așeze. Totodata, salvamarii trag un semnal de alarma și avertizeaza turiștii sa nu se avante in larg și sa fie…

- Ștrandurile din Ungaria continua sa fie principala destinatie de weekend pentru locuitorii din vestul Romaniei. Odata cu minivacanța de Paști, baile termale de la Mako au fost luate cu asalt de turiștii romani. De la Cluj-Napoca turiștii fac doar 4 ore cu mașina pana in lumea concediilor și a bailor…