- Scad prețurile la carburanți, in acest inceput de saptamana. Astfel, un litru de benzina se ieftinește, maine, cu 9 banuți, iar un litru de motorina va costa cu 11 banuți mai puțin decat astazi.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) constata in ultima perioada o ușoara tendința de descreștere a cotațiilor Platts la produsele petroliere pe bursele internaționale. „Astfel, in intervalul ultimelor 14 zile utilizat la calcularea prețurilor maximale, cotațiile Platts la combustibili…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica atesta in continuare o descreștere a cotațiilor Platts la benzina și la motorina, tendința care se transpune și la nivelul prețurilor la carburanți afișate la stațiile de alimentare.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru marți, 26 septembrie. Benzina se ieftinește cu 3 bani, iar motorina se scumpește cu 5 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 26,90 lei, iar unul de motorina 24,83 de lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru 16-18 septembrie. Benzina se scumpește cu 12 bani, iar motorina cu 24 de bani. Astfel, in weekend, un litru de benzina va costa 26,67 lei, iar unul de motorina 24,33 lei.

- Agenția Naționala in Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 15 septembrie. Benzina se scumpește cu 10 bani, iar motorina cu 21 de bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 26,55 de lei iar unul de motorina 24,09 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților, pentru vineri, 8 septembrie. Benzina se scumpește cu 1 ban, iar motorina cu 3 bani. Astfel, maine, benzina va costa 26, 19 lei, iar unul de motorina 23, 46 de lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 30 august. Astfel, benzina va fi mai ieftina cu 3 bani, iar motorina - mai scumpa cu 1 ban.