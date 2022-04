Preţuri medii la electricitate şi gaze naturale în UE / 2021 Preturi medii la electricitate si gaze naturale in UE / 2021 Foto: Arhiva. Preturile medii la electricitate si gaze naturale în moneda nationala pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeana au urcat semnificativ în semestrul II din 2021 comparativ cu perioada similara din 2020. Are detalii Mihaela Dumitrescu: Potrivit Eurostat, cel mai semnificativ avans la tarifele pentru energie electrica a fost în Estonia 50,2% si Suedia - 49,3%. Alte state care au raportat cresteri importante au fost Cipru si Letonia, între 30 si 40 de procente, Spania, Danemarca… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

